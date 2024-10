Se il buon giorno si vede dal mattino, il 2024 promette benissimo! Si apre infatti con una feconda Luna nuova nel 20º grado del segno di Capricorno.

Capricorno è la scuola dell’affermazione, la concretizzazione, la pianificazione e la strategia, orientata a costruire realtà solide e che perdurano nel tempo. Rappresenta la capacità di manifestare, attraverso la propria autorevolezza e professionalità, le mete e gli obiettivi del cuore. Quando Capricorno si eleva, include Cancro e diventa il pater che protegge e nutre, che guida e sostiene. Nella sua ultima istanza è realizzazione spirituale.

Questa Luna ha tanto di Terra, ma anche di Cielo, perché è connessa a tutti e tre i pianeti transpersonali: Plutone in congiunzione, Urano in trigono e Nettuno in sestile. Questa alleanza con gli dei del cambiamento le conferisce un carattere trascendentale, un’alleanza con il piano animico, aspetto che è ancora più accentuato dalla quadratura ai Nodi Lunari. Il seme che piantiamo con questa lunazione ha tutte le caratteristiche per radicare la connessione con la nostra anima e realizzare la sua volontà.

Marte, entrato in Capricorno lo scorso 4 gennaio, sembra gridare ad alta voce lo slogan di una famosa marca di scarpe da ginnastica: JUST DO IT! L’energia vitale è tutta rivolta a co-creare un nuovo successo, con nuovi presupposti e valori, rivoluzionari. L’alleanza con Saturno e Giove, assicurano una semina prospera, che darà i suoi frutti nei prossimi sei mesi, con la prossima Luna piena nello stesso segno. Una nuova realtà sta per essere creata, affida a questa luna il tuo intento!