Si dice che ANNO NUOVO, VITA NUOVA! Beh, se c’è un buon momento per mettere le basi di ciò che il tuo cuore anela ottenere nel 2023, è questo. Ogni luna nuova è l’inizio di un qualcosa che vedrà la luce nell’arco dei sei mesi successi e questa è l’ultima del 2022, quella che chiude un ciclo e ne apre un altro, gravida di nuovi propositi e obiettivi.

Il Capricorno è il segno della costruzione, quello che ci aiuta a dare forma ai nostri sogni. Lo fa con tenacia, costanza e un forte senso pratico, buttando a terra ciò che è inconsistente o frutto di illusioni. Grazie alla vibrazione del Capricorno in cui siamo ormai completamente immersi con l’ingresso del Sole, Mercurio, Venere e ora della Luna, possiamo rendere concreta la visione ricevuta durante marzo, aprile e maggio da Giove e Nettuno nei Pesci e sulla quale abbiamo iniziato a lavorare, da maggio a ottobre durante la prima escursione di Giove nel segno dell’Ariete.

Dopo quella prima prova generale, abbiamo dovuto rivedere il piano di azione, capire bene in che direzione rivolgerci e fare le dovute correzioni. In questo siamo stati e siamo tuttora aiutati da Marte retrogrado nei Gemelli che, contrariamente a quanto si pensi, è per tutti noi un grande alleato in un momento in cui abbiamo bisogno di chiarirci le idee sull’azione da intraprendere.

Formulare strategie, considerare cosa funziona e cosa no, cambiare idea ogni qualvolta sia necessario, darsi il permesso di sbagliare, perché da queste prove e errore, nascerà il NUOVO. E sarà Giove l’incaricato di farlo espandere con la sua entrata trionfale nell’Ariete giusto qualche giorno prima di questa lunazione.

Hai già chiarezza su quello che vuoi realizzare nel 2023? Che cosa ti dice il tuo cuore? Gliel’hai chiesto? Se non l’hai ancora fatto, questo è il momento di scrivere la tua lista dei desideri, cosciente che poi dovrai lavorarci con costanza e dedizione, con tutto l’amore, l’attenzione e la cura che ti meriti.

Tieni però in considerazione questo: è fondamentale che ciò che desideri sia in totale e piena coerenza con te stess@. È arrivato il momento di metterti al centro della tua vita, da Sole che Sei, creando un centro gravitazionale che generi armonia in ogni aspetto della tua vita.

Felice Luna Nuova!