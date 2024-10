Ieri il saluto commosso agli amici, domani l’ultimo atto della vitaa di Roberto Sanna, il 34enne di Pula, affetto da Sclerosi laterale amiotrofica, che ha deciso di raggiungere la Svizzera per il suicidio assistito.

Una scelta inizialmente non compresa dai genitori, ma ora con lui è voluta esserci anche la madre Martina. Oltre a lei anche la compagna Gioia, il fratello Andrea e lo zio Aldo. Come scrive il Corriere della Sera, domani Roberto affronterà prima un ultimo colloquio con lo psicologo, poi berrà il farmaco che gli farà chiudere gli occhi per sempre, o ad attivare l’iniezione letale.