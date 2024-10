Per l’ultimo saluto al Capo Reparto dei Sommozzatori di Cagliari, Bruno De Silvestri, Vigile del Fuoco ben voluto e stimato collega, sono arrivati in centinaia. Al cimitero di San Michele si sono celebrati i funerali: giovedì il sommozzatore è stato trovato morto nelle acque di Porto Corallo. Campione di apnea, eroe per aver salvato anche una persona finita in mare con la propria auto, De Silvestri aveva 49 anni, era una persona buona, gran lavoratore che godeva del rispetto dei suoi colleghi-amici. I Vigili del Fuoco questo pomeriggio si sono stretti al dolore dei familiari: con loro tantissimi amici che lo stimavano.

Durante la celebrazione funebre, intensa e significativa , svoltasi presso la cappella del comando, erano presenti il prefetto di Cagliari Bruno Corda il direttore regionale VVF per la Sardegna Massimiliano Gaddini il Comandante VVF Di Cagliari Francesco Orru il Vicario Antonio Giordano i Funzionari Del Comando e Direzione Regionale oltre a tantissime persone, familiari e amici, molti Vigili del Fuoco di Cagliari e di altri comandi della regione, il Comandante di Cagliari e il capo nucleo Sommozzatori VVF hanno voluto leggere, dopo la benedizione avvenuta nella cappella del Comando, ricordando oltre l’enorme professionalità le grandi doti umane di Bruno De Silvestri.

Il suono ininterrotto delle sirene i mezzi schierati, l’uscita dalla caserma sull’autoscala scortato dai colleghi che hanno voluto accompagnare per l’ultimo commovente saluto l’amico e collega fino al cimitero cittadino.