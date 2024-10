"Ci ha lasciato il giornalista dei senza voce. Che adesso starà parlando col Signore, sorridendo, ‘Ti conoscevo per sentito dire. Adesso posso contemplare il tuo Spirito’".

Con queste parole il parroco rivolge l'ultimo saluto al giornalista Antonello ''Tziu" Lai. Gli fanno eco un lunghissimo applauso ed un commosso grido di commiato da parte delle diverse centinaia di persone venute ad omaggiarlo, presso la chiesa di S. Elia.

La funzione è stata recitata anche in lingua dei segni, per poter arrivare -proprio come desiderava Antonello- davvero a tutti.

Presenti -oltre alla moglie Claudia, al fratello Giampaolo ed allo storico cameraman Chicco Lecca- alte autorità ecclesiastiche, numerosi colleghi giornalisti e politici d'ogni fazione, a partire dal Sindaco Massimo Zedda. Che si sono trattenuti a ricordare, ognuno coi propri aneddoti ed esperienza, la figura e la persona di Tziu Lai, così grande che ancora molti non riescono a capacitarsi della scomparsa

Le spoglie mortali di Antonello riposeranno al cimitero di San Michele, uno dei quartieri che più han visto il suo impegno sociale.

Il suo sorriso, il suo ricordo ed il bene perpetrato, invece, rimarranno per sempre legati alla città e alla gente che amava e lo amava.

Ci piace pensare che Tziu Lai si stia già adoperando nell'alto dei cieli per continuare a dar voce a chi non la ha e portare il bene agli ultimi.

Perché se anche il suo cuore mortale si è fermato, il suo battito ed il suo eco continueranno a risuonare per molto tempo.