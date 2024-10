Doppio intervento in simultanea su uno stesso paziente per un tumore al colon e al fegato.

La chirurgia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari si dimostra al vertice nel trattamento delle neoplasie e quindi nella lotta contro il cancro.

L’equipe del professor Adolfo Pisanu, direttore della Clinica Chirurgica Generale Laparoscopica e d'Urgenza del Policlinico Duilio Casula, non solo ha completamente eliminato il tumore e le metastasi, ma ha anche evitato al paziente un nuovo intervento chirurgico.

«Si stima - spiega Pisanu - che dal 15 al 25% dei pazienti con carcinoma del colon-retto presenta alla diagnosi metastasi epatiche fin dall’esordio di malattia. La gestione multidisciplinare del trattamento del carcinoma del colon retto con metastasi epatiche ha rappresentato nel passato un problema complesso. Dal punto di vista tecnico, generalmente si procede a una exeresi sequenziale “staged approach”. In questo caso parliamo di operazione “colon first” perché l’intervento viene fatto in due tempi: prima il colon e poi la resezione epatica. L’ideale è invece il trattamento simultaneo».

L’equipe del professor Pisanu, inoltre, ha eseguito un intervento di tumore al fegato per epatocarcinoma in paziente cirrotico a stretto contatto con la colecisti. In questo caso non era possibile il trattamento con la radiofrequenza per il rischio di perforazione della colecisti.

Pisanu sta dedicando particolare cura agli argomenti relativi alla resezione epatica, tanto che per tutto il 2017 è iscritto “open course” per aggiornamento tecnico e tecnologico presso la Chirurgia Epato-bilio-pancreatica dell’Ospedale Maggiore di Bologna e la Chirurgia Epatica del San Raffaele di Milano.

Intervista al Professore Adolfo Pisanu