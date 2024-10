Ariete - Non è con le ambiguità, i dubbi e i ripensamenti che si costruiscono solide posizioni professionali. In amore siete troppo sicuri di voi.

Toro - Gli errori commessi in passato nel lavoro devono avervi insegnato a frenate l'impulsività. Un Ariete vi farà perdere la testa.

Gemelli - Un concorrente cercherà di mettervi in cattiva luce con i superiori: agite con astuzia. Svolta nella vita affettiva.

Cancro - Se vi sentite nervosi e un po' confusi vi conviene rinviare, se potete, un incontro con un superiore. Un innamoramento imprevisto.

Leone - Nelle questioni economiche e professionali vi conviene seguire la linea della prudenza. In amore non lasciate nulla di intentato.

Vergine - Per risolvere un problema di lavoro che vi angoscia da giorni provate a guardarlo da un'altra prospettiva. Favorito il settore sentimentale.

Bilancia - Ottima occasione per mettere alla prova la vostra preparazione e la capacità di affrontare un'emergenza di lavoro. Un amore a gonfie vele.

Scorpione - Alle volte per raggiungere l'obiettivo professionale non c'è altro da fare che rischiare.Un amore tormentato.

Sagittario - Nel lavoro si apre uno spiraglio dopo un periodo negativo: deve darvi un certo ottimismo. In amore non dovete accontentarvi.

Capricorno - La vostra attività professionale dopo una battuta d'arresto è di nuovo in crescita. In amore ascoltate il vostro cuore.

Acquario - Nel lavoro non dovete avere esitazioni né dubbi se volete puntare in alto. In amore preferite sognare che rischiare.

Pesci - È tempo di cambiare: non potete farvi sempre spiazzare dagli eventi nel lavoro. Un amore a corrente alternata.