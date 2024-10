La Sardegna si racconta, nel segno della tradizione, e mostra il volto più bello di sé all'Expo di Milano dove migliaia di turisti hanno potuto ammirare anche in questi giorni i prodotti della nostra terra e del nostro artigianato.

Tra i tanti maestri dell'artigianato isolano in mostra a Milano, il 7 e l'8 settembre, l'orgolese Cosimo Mureddu che ha esposto le sue originali creazioni, veri e propri capolavori di pelle realizzati con maestria ed eleganza e dedicati al mondo dei cavalli.

"E' stata un'esperienza unica e memorabile" ha commentato Mureddu "Ringrazio ancora una volta la Coldiretti che nel suo intento di portare il patrimonio culturale e culinario della nostra terra fuori dall'isola ha scelto me quale rappresentante dell'artigianato sardo in occasione della giornata dedicata al cavallo all'Expo 2015. Erano presenti per l'occasione anche i fantini sardi Andrea Atzeni, Fabio Branca e Dario Vargiu."

"E' stato per me un vero onore vedere esposti nello stand della Coldiretti, insieme ai primati dell'agricoltura, parte dei miei lavori quali su pattile orgolesu (sottosella sardo che riprende il costume di orgosolo), sa tashedda (bisaccia in pelle portata dai pastori) e la collana per cavalli a ischiglia dipinta a mano dalla muralista Teresa Podda, con cui io collaboro da qualche anno, che ricorda anch'essa colori e particolari del nostro paese in Barbagia nel cuore della Sardegna. Spero nel mio piccolo di essere riuscito, insieme alla Coldiretti, a trasmettere il frutto del nostro lavoro nelle culture ospitanti, valorizzando al meglio le radici che lo hanno generato."