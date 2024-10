Il vino come racconto di un territorio. La vigna, la vite, il lavoro, la cura della pianta, il sole, l’uva, la vendemmia. Una storia che si ripete da millenni e che, fra tutte le latitudini del mondo, nelle colline del Mandrolisai sembra compiersi in maniera più seducente che altrove. Una storia che Atzara celebra con l’evento Longevitas Mandrolisai, il long wine festival che torna ad accendere di fascino La Notte Romantica di sabato 24 giugno.

Due eventi che, in contemporanea, a partire dalle ore 20:00, metteranno in vetrina le eccellenze dell’enogastronomia locale.

LA NOTTE ROMANTICA. E' una notte bianca che si tiene solo nel circuito dei Borghi più belli d'Italia. Tema della manifestazione sarà il Flash Mob - Musica Unplugged, che permetterà a chiunque suoni uno strumento di partecipare alla serata esibendosi in qualunque spazio (vicoli, piazze). Spettacolo e intrattenimento accenderanno la festa: quaranta artisti di strada, tre concerti, street food accompagneranno il percorso alla scoperta delle decine di cantine del festival del vino.

“Il modo più autentico di conoscere il Mandrolisai”, è lo slogan rilanciato dagli organizzatori, il Comune di Atzara e il Centro Commerciale Naturale (qui le parole di sindaco e presidente del CCN). Musica per tutti i gusti: da quella tradizionale sarda al folk irlandese dei Molly’s Chamber fino al dj set di Ivano Pinna col suo Love Revolution. Ma anche supereroi e personaggi dei cartoni per le strade del centro storico, truccabimbi, il mago Mycras, lo spettacolo del fuoco di Gionata Feuer Frei e quello di bolle delle sapone di Irina Kizlo. Inoltre sarà possibile visitare il Museo di Arte Moderna e Contemporanea con opere di artisti internazionali, come i pittori costumbristi spagnoli Eduardo Chicharro y Agüera e Antonio Ortiz Echagüe.

LONGEVITAS MANDROLISAI. Fradiles Vitivinicola, Famiglia Demelas, La Dolce Vigna, Vitivinicola Etzo, Cantina Pisu, Roberto Cadeddu Vitivinicola, Cantina Flore, Cantina Manca, Trau, Vitivinicola Manca, Bingiateris, Carboni, Cantina del Mandrolisai, Giacu, Cantine Biboi, I Garagisti di Sorgono, Azienda Agricola Sassu, Trè Biddas, Su Binariu, Azienda Vitivinicola Su Pranu, Cantine Su Pranu, Cantina Demuru, Meana Terra del Mandrolisai, Vitivinicola Fulghesu, Quarantesimo Parallelo, Cantina Valle di Accoro. Queste le aziende che aderiranno al percorso degustativo di Longevitas Mandrolisai, affiancate da ospiti di eccellenza come la Strada del Vino dell’Etna, l’Azienda Vitivinicola Chessa e l’Azienda Vitivinicola dell’Istituto Professionale di Sorgono.

Un’offerta ricca e complessa, un’esperienza di qualità che rappresenta la vasta proposta di cui dispone l’intero territorio: non solo Atzara, ma anche Ortueri, Sorgono, Meana Sardo e Samugheo. I produttori locali, pluripremiato all’ultimo Vinitaly, accompagneranno sapientemente visitatori e appassionati nella degustazione, illustrando proprietà e caratteristiche degli oltre cento vini protagonisti dell’evento.

Una serata da vivere nel cuore della Sardegna fra gusto, sapori e suggestioni all’insegna dell’ospitalità più autentica e genuina. Vi aspettiamo ad Atzara!

