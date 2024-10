Lo abbiamo visto decine di volte nei suoi video e nelle Instagram stories. Durante le riprese di "Generazione Lol", il nuovo format targato Prime Video di "Lol: chi ride è fuori", Dany Cabras ha sfoggiato uno dei suoi "cavalli di battaglia" per far sì che uno degli altri concorrenti si lasciasse andare a una risata.

E così è stato: la madre casalinga del giovane comico del web ha preso alla sprovvista Kiro Erba che, bersagliato, è scoppiato a ridere. Il creator sardo è così fra i tre finalisti della terza edizione del programma; oltre a lui Valentina Barbieri, divenuta famosa sui social per le sue imitazioni dei vip, e Mariano Torre in arte "Ginnasio", che sui suoi profili racconta le abitudini dei giovani in maniera comica, servendosi della musica.

In quella che può essere una sorta di semifinale è ancora il 28enne cagliaritano a prendere l'iniziativa: prima si presenta nella stanza vestito da "Man super", il supereroe sardo con in spalla la bandiera dei quattro mori, poi ripropone la gag della madre furiosa coi figli. Dopo una situazione di stallo, in cui nessuno si lascia sfuggire un sorriso, interviene Lillo.

Il comico, presentatore di Generazione Lol ed ex partecipante del programma, interviene nella stanza per provare a sbloccare la situazione. La sua iniziativa porta i frutti sperati e l'episodio termina con un "allarme risata". L'eliminato potrebbe essere proprio Dany Cabras, ma per scoprire se il celebre creatore riuscirà ad accedere alla finalissima del programma bisognerà attendere il prossimo episodio, in uscita domani.