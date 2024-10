“Grazie a tutti i cittadini del Comune di Loiri Porto San Paolo, a tutta la squadra di uscenti e a tutti i candidati della lista Insieme per Loiri Porto San Paolo. Una vittoria dalle proporzioni storiche, mi riempie di gioia e mi fa emozionare in un modo che non riesco neanche a descrivervi”. Sono le parole di Francesco Lai, che hanno in questa tornata elettorale ottiene la fiducia dei proprio cittadini.

Con 487 voti, contro i 47 dello sfidante Maurizio Zirottu, il primo cittadino non trattiene la felicità per il risultato ottenuto: “Un premio per il lavoro svolto, che da oggi continuerà con più determinazione di prima”.

ELEZIONI 2017. Alle elezioni amministrative del 2017, si registrò a Loiri Porto San Paolo un'affluenza del 75,89% e Francesco Lai vinse nettamente sullo sfidante Gianluca Ventroni: 72,04% contro il 27,96 dell’avversario.

ELEZIONI 2022. Il sindaco uscente Francesco Lai si ripropone con la lista “Insieme per Loiri Porto San Paolo”: Francesca Asole, RiccardoBiancu, Gianfranco Burrai, Massimiliano Deretta, AlessiaFolino, Debora Fresi, Matteo Mattana, Giuseppe Maludrottu, Anna Miscera, Antonello Molino, Giovanni Antonio Orunesu, Teodoro Andrea Piredda.

Dodici candidati anche nella lista civica “Trasparenza e futuro” a sostegno di Maurizio Zirottu: Elio Decandia, Sergio Pisano, Martina Piredda, Salvatore Veledina, Francesco Carbone, Daniela Fara, Renato Cossu, Zebel i Menduhie, TomasoSatta, Massimiliano Murrighili, Roberto Cocciu, Emanuele Piredda.