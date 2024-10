È stato un grande successo l'evento condotto e diretto da Giuliano Marongiu è organizzato dal Gruppo Folk 'San Giovanni Battista' a Bari Sardo.



"Ogliastra in Festa" ha chiamato a raccolta tutti i Gruppi Folk del territorio, per la prima volta riuniti nella splendida piazza dominata dalla Chiesa della Beata Vergine di Monserrato.



Migliaia di spettatori hanno assistito alla rassegna di suoni e balli della tradizione ogliastrina, dopo aver applaudito la sfilata in costume che ha attraversato le vie principali di Bari Sardo.







Le foto, realizzate da Vincenzo Testa, ritrae i gruppi all'arrivo, prima della cena e del grande spettacolo di musica e colori che ha incantato i numerosi turisti accorsi.