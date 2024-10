DOMENICA DI PENTECOSTE - MESSA DEL GIORNO ANNO / B

VANGELO ( Gv 15,26-27; 16,12-15 )

Lo Spirito di verità vi guiderà alla verità tutta intera.

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio.

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».

COMMENTO AL VANGELO

Stiamo celebrando la Pentecoste, giorno nel quale la Chiesa commemora il momento indimenticabile in cui gli Apostoli riuniti in preghiera con Maria Santissima, ricevettero il potere dello Spirito Santo con molti e diversi segni che manifestavano gli effetti derivanti da questa unzione dello Spirito nel gruppo degli apostoli.

E' importante sottolineare il fatto che gli Apostoli erano riuniti in preghiera con la Santissima Vergine Maria; la presenza della Madre di Gesù è significativa per questo evento così straordinario nel quale la Chiesa nata dal costato di Cristo riceveva il potere santificante dello Spirito e contemporaneamente, il potere che la abilitava per lanciarsi nella missione evangelizzatrice.

"Spirito Divino, rinnova le tue meraviglie in questa nostra epoca come se fosse una nuova Pentecoste e concedi che la tua Chiesa, pregando incessantemente e insistentemente con un solo cuore ed una sola mente insieme con Maria, la Madre di Gesù, e guidati da Pietro, promuova il regno del Divino Salvatore, il regno di giustizia, di amore e di pace". ( preghiera di Giovanni XXIII all'apertura del Concilio ).

"Insieme con Maria"! Perché è tanto importante che preghiamo insistentemente per una nuova Pentecoste e che lo facciamo insieme con Maria? Perché Maria Santissima è stata chiamata dalla Chiesa, - e in modo particolare da San Francesco di Assisi -, la sposa dello Spirito Santo. La parola "sposa" esprime la relazione intima e stretta tra Maria e lo Spirito Santo. Questa unione intima e singolare tra lo Spirito Santo e Maria inizia nel momento della sua Immacolata Concezione nel seno di sua madre Anna. Dio preservò Maria libera dal peccato originale. E inoltre, la riempì di una tale abbondanza di grazia, da permetterle un giorno di divenire la Madre di Dio.

Ella è la "suprema opera dello Spirito Santo", che non solo rivela, ma ci permette di vedere con maggior chiarezza l'azione che lo Spirito Santo vuole esplicare nelle creature. La relazione tra Maria e lo Spirito Santo è di un amore ricettivo e fruttuoso. Nel momento dell' Annunciazione, per la ricettività di Maria alla grazia e al potere dello Spirito Santo che si posò su di lei e la coprì con la sua ombra, divenne tanto fruttuosa, da concepire nel suo seno la Parola divenuta carne. L'unione dello Spirito