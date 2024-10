Si è appena concluso il tour sardo di Francesco Gungui nelle scuole del nord Sardegna, cominciato il 24 febbraio 2015 ad Osilo, proseguito il 25 a Oschiri e terminato il 26 ad Alghero.

Francesco Gungui è uno scrittore molto amato dai giovani lettori. Ha 35 anni e ha al suo attivo 14 libri di diverso genere.

A differenza dei primi romanzi, che vanno dal ricettario romanzato a storie romantiche, gli ultimi appartengono al genere fantascientifico distopico e costituiscono una trilogia, ispirata alla Divina Commedia di Dante Alighieri.

A Osilo, Francesco Gungui è intervenuto nell'ambito del Progetto " A scuola con l'autore", avente la finalità di promuovere la lettura tra gli adolescenti. Con grande passione, i bravissimi alunni della 2^ B hanno illustrato, attraverso l'uso della LIM, il primo volume dei "Canti delle terre divise”, mettendolo a confronto con l'opera omonima di Dante, e subito dopo hanno proceduto con un reading di alcuni passi significativi del romanzo. L'evento si è chiuso con un'intervista allo scrittore, condotta in maniera autonoma dai ragazzi, che hanno dimostrato un grande interesse sia nei suoi confronti sia verso le sue opere.

A Oschiri, nell’ambito del progetto “Viaggio nel mondo del libro: parole e immagini”, lo scrittore è stato protagonista di un incontro pubblico nella sede della Fondazione “Giovanna Sanna", che ha visto coinvolti gli alunni delle classi terze A e B della scuola secondaria di primo grado. Come ad Osilo, anche ad Oschiri gli alunni hanno presentato attraverso la proiezione di alcune slide dei lavori effettuati sul libro "Inferno" di Gungui e intervistato l'autore. Ai presenti è risultata molto simpatica una recensione, che oltre a mettere in rilievo tantissimi aspetti positivi della trilogia, è arrivata anche a sottolinearne qualche "difetto". Lo scrittore è rimasto molto colpito dal booktrailer realizzato dagli alunni, arrivando a scrivere sul suo profilo facebook che quello è stato uno dei più bei ricordi che conserverà dopo tre giorni trascorsi in giro per le scuole del nord Sardegna.

Numerose altre iniziative sono state intraprese dalle scuole secondarie di primo grado, dal Liceo Classico "Manno" e soprattutto dalla Libreria Il Labirinto di Alghero, che hanno richiamato un grande successo di pubblico.

In ogni occasione, l'autore ha dimostrato grandi capacità comunicative e grande disponibilità nei confronti dei suoi lettori più affezionati, alcuni dei quali hanno potuto partecipare con lui anche ad una pizzata organizzata in una nota pizzeria algherese.