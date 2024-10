Grande ritorno dei Litfiba a Cagliari per un live ad alta frequenza rock. Il 12 agosto la band capeggiata da Piero Pelù e Ghigo Renzulli arriva all'Arena Sant'Elia, nuova tappa dell' Eutòpia Tour. Unica data sarda, firmata Imaginevents, è inserita all'interno della rassegna "Pop ad Impatto Zero - Festival Internazionale Musica e Spettacoli 2017".

Mancava da quattro anni da Cagliari la band nata a Firenze e che tra separazioni e riunioni dagli anni Ottanta con i suoi ritmi ha impresso il proprio marchio sul rock made in Italy. Ora si appresta a salire sul palcoscenico del capoluogo sardo per infiammare il pubblico con la sua carica esplosiva. Il live sarà l'occasione per ascoltare dal vivo i brani dell'undicesimo album "Eutòpia" che dà il nome al tour. Ma Pelù e compagni faranno ballare e cantare il pubblico anche con le canzoni che negli anni li hanno resi famosi, tra cui "Spirito", "Vivere il mio tempo", "El Diablo", "Regina di cuori", "Fata Morgana".

Sul palco il carisma, la voce e la presenza scenica di Piero Pelù, i riff di chitarra inconfondibili di Ghigo Renzulli, Luca Martelli (batteria e cori), Ciccio Licausi (basso) e Fabrizio Simoncini (tastiere e cori).

L'album "Eutòpia", che ha esordito al terzo posto della classifica degli album più venduti in Italia e al primo posto della classifica dei vinili, è composto da dieci graffianti tracce in puro stile Litfiba, dove i due leader storici della band trattano diversi temi: dall'inquinamento all'estremismo religioso, passando per le vittime della 'Ndrangheta ai nuovi media.