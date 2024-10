La Spagna sotto shock per la tragedia di Elche, nella provincia di Alicante, nel sud-est della Spagna, un ragazzo di 15 anni è stato arrestato perché ritenuto il presunto autore dell’omicidio dei suoi genitori e del fratellino di appena 10 anni.

Li avrebbe uccisi dopo una discussione per i suoi voti bassi a scuola.

La tragedia sarebbe avvenuta dopo una furibonda lite tra il giovane e sua madre che avrebbe staccato il Wi-Fi al ragazzo che si rifiutava di fare i compiti.

Questo gesto avrebbe fatto infuriare il 15enne che avrebbe preso il fucile e ucciso la madre, con la stessa arma avrebbe poi sparato a suo padre e al fratellino. Sarebbe rimasto in casa con i cadaveri della sua famiglia per alcuni giorni, fino a quando non ha confessato tutto ai vicini di casa che gli hanno chiesto il motivo dell’assenza dei genitori.

La Polizia ha già confermato il fermo e le indagini sono appena all’inizio, per quanto riguarda il movente le ipotesi principali sono relative proprio allo scarso rendimento scolastico e alla poca partecipazione ai lavori domestici e agricoli. Gli inquirenti riferiscono l’assolta freddezza del ragazzo che non avrebbe dimostrato alcun rimorso.