“La lentezza che ha caratterizzato l’atteggiamento della Giunta regionale nell’affrontare il problema della ‘blu tongue’ è preoccupante, considerato che questa terribile pandemia colpisce in modo impattante gli allevamenti dell’Isola, con inevitabili danni ad un settore portante della nostra economia". Così Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, durante il dibattito odierno sulla mozione presentata sul tema della Lingua blu.

“Il tempo trascorre inesorabile e i problemi si consolidano, ormai la litania ‘ci siamo appena insediati’ ha perso valore e su questo tema il nostro Gruppo consiliare ha sollecitato una risposta concreta sin dal mese di agosto. Invece, da parte degli Assessorati competenti, che hanno il compito e il dovere di affrontare e risolvere il problema, è arrivato solamente un silenzio assordante”.

“Per affrontarla è decisiva soprattutto la prevenzione, che va perseguita nei giusti tempi e in stretta collaborazione con gli allevatori e le associazioni di categoria, attori essenziali nella lotta a questa piaga. E non si può prescindere dal ruolo determinante dei veterinari del servizio pubblico, perciò bisogna considerare l’ipotesi di nuove assunzioni, anche a tempo determinato, per le tempestive vaccinazioni. Senza dimenticare di sostenere le aziende danneggiate con adeguati indennizzi”, ha aggiunto Meloni.