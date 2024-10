Domenica 28 febbraio 'Linea Verde', su Rai1 alle 12.20, andrà in Sardegna. Dalle montagne del Supramonte, dove si nasconde il villaggio nuragico di Tiscali, fino al Golfo di Orosei, Patrizio Roversi e Daniela Ferolla racconteranno questo territorio selvaggio e fiero.

Ma, in questo fazzoletto di terra, è racchiuso anche un segreto: l'elisir di lunga vita. Tra la Barbagia e l'Ogliastra ci sono dei piccoli paesi dove il numero di centenari è talmente alto da avere il primato di longevità maschile nel mondo.

Per capirne il motivo e scoprire se può esistere una dieta in grado di far vivere così a lungo, si cercherà di analizzare il rapporto tra l'ambiente, l'alimentazione e questi centenari. Formaggio, mirto, pane. I prodotti della tradizione sarda. Si nasconderà lì il loro segreto?

ECCO LA PUNTATA INTEGRALE - CLICCA QUI