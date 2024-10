"Made in Italy", 11.mo disco di inediti di Luciano Ligabue, 20.mo album della sua carriera, ha conquistato il doppio platino dopo essere stato certificato platino a pochi giorni dall'uscita (record dell'anno di vendita per un album nella prima settimana).

Grande successo anche per "G come giungla", primo singolo estratto dal disco, che è stato certificato oro.

"Made in Italy", inoltre, è ancora al vertice della classifica dei dischi più venduti della settimana Top of the music Fimi/Gfk Italia.

Dopo "Liga Rock Park", il doppio evento live il 24 e 25 settembre al Parco di Monza (con oltre 130mila presenze), Ligabue nel 2017 sarà protagonista nei palasport di tutta Italia.

I biglietti saranno disponibili in prevendita da domani, alle 11, su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali per le date italiane, su ticket corner per la data del 12 maggio a Lugano e su www.sherpa.be per la data del 14 maggio a Bruxelles.

Con oltre 240mila biglietti venduti, queste le date attualmente confermate del "Made in Italy - Palasport 2017": 3, 4, 6, 7 e 10 febbraio al PalaLottomatica di Roma; 14, 15 e 17 febbraio al Pal'Art Hotel di Acireale; 20 e 21 febbraio al Palasport di Reggio Calabria; 23, 24 e 25 febbraio al PalaFlorio di Bari; 27 e 28 febbraio al PalaSele di Eboli; 3 e 4 marzo al PalaMaggiò di Caserta; 6 e 7 marzo al PalaEvangelisti di Perugia; 10 e 11 marzo al Modigliani Forum di Livorno; 13 e 14 marzo al Mediolanum Forum (Assago) di Milano; 17 e 18 marzo al PalaTrieste di Trieste; 20 marzo all'Adriatic Arena di Pesaro; 22 e 23 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze; 25 e 26 marzo al 105 Stadium di Genova; 28 e 29 marzo al Pala Alpitour di Torino; 1 e 2 aprile alla Fiera di Brescia; 4 e 5 aprile al Mediolanum Forum (Assago) di Milano; al 7 e 8 aprile all'Unipol Arena di Bologna; 10 aprile al 105 Stadium di Rimini; 19 aprile al Palaonda di Bolzano; 21 e 22 aprile all'Arena Spettacoli Fiera di Padova; 24 aprile al Palaprometeo di Ancona, 6 maggio al PalaBam di Mantova; 9 maggio alla Zoppas Arena di Conegliano - Treviso; 12 maggio al Pala Resega di Lugano; 14 maggio alla Forest National di Bruxelles, 23 maggio al Pala Florio di Bari.

Vista la grande richiesta da tutte le regioni di Italia gli organizzatori informano che prossimamente saranno inserite in calendario date anche in Sardegna.