Sardegna Live

Oltre 80.000 biglietti venduti in meno di 24 ore per le prime date del "MADE IN ITALY - PALASPORT 2017", che partirà il 3 febbraio da Roma, in cui Luciano Ligabue presenterà live i brani contenuti nell`attesissimo disco di inediti "MADE IN ITALY", in uscita il 18 novembre, oltre ai suoi successi.