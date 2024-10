"Made in Italy" è il titolo del nuovo album di Luciano Ligabue, il ventesimo in carriera e undicesimo di inediti, in uscita venerdì 18 e già in pre-order su ITunes.

"Made in Italy" è anche il titolo del secondo singolo di questo album e che sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digital download a partire da domani.

Questa la tracklist dell'album: "La Vita Facile"; "Mi Chiamano Tutti Riko"; "E' Venerdì, Non Mi Rompete I Coglioni"; "Vittime E Complici"; "Meno Male"; "G Come Giungla"; "Ho Fatto In Tempo Ad Avere Un Futuro"; "L'Occhio Del Ciclone"; "Quasi Uscito"; "Dottoressa"; "I Miei Quindici Minuti"; "Appero'"; "Made In Italy"; "Un'Altra Realta'".

Insieme a Ligabue, a questo disco hanno lavorato Luciano Luisi (tastiere, cori), Max Cottafavi (chitarre), Federico 'Fede' Poggipollini (chitarre elettriche, cori), Davide Pezzin (basso), Michael Urbano (batteria, percussioni), Massimo Greco (tromba e flicorno), Emiliano Vernizzi (sax tenore) e Corrado Terzi (sax baritono).

Dopo "Liga Rock Park", il doppio evento live il 24 e 25 settembre al Parco di Monza (con oltre 130.000 presenze), e la pubblicazione del disco "Made in Italy", Ligabue nel 2017 sarà protagonista nei palasport di tutta Italia per presentare i brani contenuti nel nuovo album, oltre ai suoi grandi successi.

E sono già oltre 200.000 i biglietti venduti per le date finora annunciate del tour con tappe a Roma, Acireale, Reggio Calabria, Bari, Eboli, Caserta, Perugia, Livorno, Assago, Trieste, Pesaro, Firenze, Torino, Brescia, Bologna, Rimini, Bolzano, Padova e Ancona. Ma già si annunciano altre tappe: vista infatti la grande richiesta da tutte le regioni di Italia gli organizzatori del tour (Riservarossa e F&P Group) inseriranno in calendario anche date in Sardegna e Liguria.

I biglietti del "Made in Italy - Palasport 2017" sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. E anche per questo tour gli organizzatori Claudio Maioli (Riservarossa) e Ferdinando Salzano (F&P Group) confermano la totale distanza dal "secondary ticketing market", contro cui da sempre sono schierati in prima linea: un mercato di biglietti parallelo a quello autorizzato, fortemente attivo su internet, che offre in vendita biglietti non autorizzati e maggiorati ingiustificatamente per multipli del prezzo ufficiale. F&P Group pubblica e aggiorna costantemente (su www.fepgroup.it) la black list dei siti non autorizzati alla vendita informando il pubblico di non acquistare i biglietti sui quei siti.