Luciano Ligabue fa sapere che chiuderà a Cagliari, il 23 aprile, il suo Mondovisione Tour.

Il cantante di Correggio torna in Sardegna cinque anni dopo la tappa oristanese dell'Arrivederci Mostro tour. Il concerto si terrà all'Arena Sant'Elia e concluderà un anno di live che hanno condotto l'artista per palazzetti e teatri di tutto il mondo.

L'evento è organizzato in collaborazione col Comune di Cagliari, i fan di Liga iscritti a barmario.ligabue.com potranno acquistare i biglietti per la data di Cagliari in presale dalle ore 16 di domani fino alle ore 10 di lunedì 2 marzo dopo di che avranno inizio le prevendite online su www.ticketone.,t, nei punti vendita Box Office Sardegna e nei punti vendita Ticketone. Lo stesso Ligabue ha annunciato che le scalette dei concerti del Mondovisione Tour - Palazzetti 2015 "saranno decisamente diverse da quelle degli stadi dell'anno scorso e recupereremo un po' di canzoni che abbiamo suonato poco negli ultimi anni".