Sono arrivati da tutta la Sardegna all'Arena Sant'Elia di Cagliari per il Mondovisione tour di Luciano Ligabue.

Un “tutto esaurito” fin dall'annuncio dell'arrivo in terra sarda del cantante emiliano a conclusione del suo viaggio, durato un anno e mezzo, che lo ha visto protagonista in varie città del mondo. Un successo annunciato e confermato.

Giovani, meno giovani e persino bambini, si sono incontrati, mescolati e come un fiume in piena hanno scaldato l'arena cantando e ballando per tutta la durata del concerto. Generazioni diverse, unite dalla stessa grande passione per il Liga, lui lì presente con la sua energia e la sua grinta pronto a non deluderle. E così è stato.

Due ore di concerto ricche di emozioni, ricordi e tanto divertimento. Un continuo interagire con il pubblico che, entusiasta, non ha fatto attendere la sua calorosa risposta con applausi ed esultanze. Luciano, che con la sua calda voce, pronuncia quella frase: “Guardatevi…. Guardate quanto siete belli”, parole che volano dritte al cuore di ognuna delle dodicimila persone presenti.

Ventiquattro successi scelti ad hoc dal suo immenso repertorio: da “Certe Notti” a “Ci sei sempre stata”, a “piccola stella senza cielo” e ai suoi singoli “Tu sei lei” e “Siamo chi siamo”,fino al suo ultimo lavoro “c'è sempre una canzone”, per citarne alcune. Un regalo che il grande Luciano ha voluto fare ai suoi fans è stato quello di cantare un brano da loro scelto mediante un sondaggio sul web. La scelta è ricaduta su “Il mio pensiero”, singolo del 2008, riproposta per l'occasione in acustico. Un momento incantato, commovente, nel quale il pubblico ha cantato quasi a bassa voce come se non volesse intaccare la performance del Liga.

A far da cornice a questo indimenticabile spettacolo una scenografia strabiliante con un gioco di luci e colori sempre diversi, le immagini proiettate pronte ad immortalare ogni singolo momento del Mondovisione tour sardo che si conclude a Cagliari accompagnato dalle note di “Con la scusa del Rock 'n'roll”.