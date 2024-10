La senatrice del M5s Sabrina Licheri in commissione Industria ha chiesto, in una nota, una soluzione per Portovesme di Glencore : " Alla Portovesme di Glencore è stata bloccata la produzione dello zinco, pari all'80% della sua produzione, ei lavoratori e le lavoratrici sono tornati a manifestarsi ".

" La scorsa settimana - aggiunge - l'azienda ha chiesto la cassa integrazione, non rispettando gli impegni di riconversione per la rigenerazione delle batterie elettriche, dimostrando un totale disinteresse per gli impianti di San Gavino e Portoscuso e la dismissione è sempre più vicina. 'ennesima presa in giro da parte della multinazionale che fino a oggi non ha rispettato nessuno degli impegni assunti ". " Una preoccupazione - prosegue - per gli oltre 1.300 lavoratori e lavoratrici sardi che vedono messo a rischio ancora una volta il loro posto di lavoro, ma anche per l'industria del Paese. Manca totalmente una politica di programmazione e riconversione degli impianti produttivi ".

" Questa è solo l'ultima delle tante crisi dello stabilimento sardo. Servono soluzioni di lungo periodo , per accompagnare la transizione e impedisce lo smantellamento di un comparto per anni fiore all'occhiello dell'industria italiana e salvaguardare i livelli occupazioni. Ora, serve l'impegno di tutti gli attori in campo a cominciare dalle rappresentanze datoriali, lavoratori, sindacati e politica uniti per un obiettivo comune ", conclude Sabrina Licheri.