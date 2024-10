Era un giovane farmacista di 27 anni, Michelangelo Mundula, quando nel 1988 fu rapito dall'Anonima Sequestri mentre si trovava con la fidanzata.

Una prigionia, la sua, durata cinque lunghi mesi e che adesso va in scena nello spettacolo teatrale da lui ideato e condotto col titolo "Una storia sbagliata". Il cast dello spettacolo è composto da dieci attori non professionisti, tutti dorgalesi come Mundula.

Il titolo dello spettacolo richiama quello di una canzone di De Andrè, e proprio la musica del cantautore genovese fa da colonna sonora all'opera con i testi di "Hotel Supramonte", "Il canto del servo pastore", "Verdi pascoli" e, appunto, "Una storia sbagliata".

Nel corso dello spettacolo, scorreranno anche dei video con degli interventi dello scrittore Marcello Fois e dell'antropologo Bachisio Bandinu.