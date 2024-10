Una vera e propria odissea burocratica e legale, da diversi anni, vede un contenzioso tra il Comune di Quartu e l’ex titolare del Buddha Beach, Paolo Piccioni e dei suoi soci. Una recinzione divelta, i segni inequivocabili di scorribande, incendi dolosi e presenza di sbandati e vandali mostrano agli occhi dei più una situazione di degrado e di abbandono: triste, rattrista ancor di più sapere che quel posto un tempo meta di migliaia di giovani e meno giovani ora è finito nel totale dimenticatoio.

In Comune si cerca infatti di capire quale sarà la futura destinazione d’uso di quel sito: forse un privato potrebbe re-investire e realizzare un’eventuale attività imprenditoriale, di svago o divertimento, difficile però sapere nel concreto tempi e reale attuazione di progetti e idee.

Ma è noto che il destino dell’ex disco a Stella di Mare non è tanto attribuibile ad una gestione fallimentare ma ad una ostile burocrazia che dura ormai anni tra Amministrazione Comunale e concessionari, tant’è che la vicenda è finita in Tribunale per volontà degli stessi ex titolari, che già in passato avevano già denunciato, a loro dire, soprusi subiti nel corso degli anni dalle istituzioni locali.

Ad oggi, la ‘fotocopia’ dello stato dei luoghi è questa: addirittura, all’interno dell’area vandalizzata, c’è anche una moto ape arrugginita, con attorno ciò che rimane di privè, consolle e arredi ormai da buttare. E le luci e la musica ormai sono spente da tanto tempo.

VIDEO