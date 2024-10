Dopo cent’anni, l’opera lirica ritorna nel Teatro Civico di Alghero. Si riparte con L’elisir d’amore di Donizetti. L’opera verrà rappresentata venerdì 18 ottobre alle 21,00 e sabato 19 alle ore 11,00 con uno spettacolo per le scuole. L’evento è frutto della collaborazione tra Amministrazione comunale e il Teatro Lirico di Cagliari.

L’elisir d’amore, rappresentato per la prima volta il 12 maggio 1832 al Teatro della Canobbiana di Milano è senza dubbio una delle opere più raffinate, soprattutto per la scrittura orchestrale, di Gaetano Donizetti.

“Un evento importante per la città – ha detto il Sindaco nella presentazione dell’evento – segna l’avvio di una collaborazione con l’Ente Lirico di Cagliari che ci consente di ripartire con la programmazione culturale di qualità mettendo al centro il nostro teatro civico, dopo gli interventi straordinari attuati per risolvere le problematiche strutturali che si trascinavano da tanto tempo”.

“Abbiamo voluto fare un passo ulteriore – spiega l’Assessore alla Cultura Romina Caula – con lo spettacolo di sabato 19 Ottobre dedicato alle scuole. Contiamo molto sulla promozione della cultura tra i giovani, anche e soprattutto con avvenimenti di grande spessore come l’opera lirica che sarà loro presentata con un registro diverso attraverso la presenza di un narratore”.

La produzione viene curata per la regia da Primo Antonio Petris, per i costumi da Marco Nateri e per le luci da Loïc François Hamelin. L’opera si avvale di un cast di giovani interpreti quali: Elisabetta Scano (Adina), Camillo Facchino (Nemorino), Valeriu Caradja (Belcore), Enrico Maria Marabelli (il dottor Dulcamara), Vittoria Lai (Giannetta). In qualità di voce recitante si esibisce l’attore cagliaritano Simeone Latini. L’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico sono diretti dal maestro concertatore e direttore Francesco Pasqualetti. Il maestro del coro è Marco Faelli. La produzione è stata appositamente studiata per gli spazi teatrali come quello di Alghero.

“Abbiamo accolto con piacere l’invito dell’Amministrazione comunale di Alghero per l’avvio di questa collaborazione, – ha detto la Sovrintendente Marcella Crivellenti – resa possibile attraverso la collaborazione di tutto il teatro, in particolare per mezzo di un accorso temporaneo con le Rsu per abbattere i costi di trasferta. Nonostante i tagli ai contributi, in particolare dalla Regione – ha aggiunto la Sovrintendente – abbiamo incrementato le nostre attività e prodotto quest’opera ad hoc per il decentramento”.

La prevendita sarà disponibile ad Alghero presso la Torre di Porta Terra nei giorni 14 e 15 Ottobre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16,30 alle 19,30.