Il presidente ha selezionato Al Sisi concede la grazia a Patrick Zaki , come sviluppatore i media locali secondo cui è stato graziato anche l'attivista per i diritti umani Mohamed el-Baqer.

Il giovane era stato condannato ieri a tre anni di reclusione , come riferito da uno dei suoi 4 legali al termine dell'udienza odierna a Mansura, in Egitto, per reati contro la sicurezza dello Stato di Mansoura .

Secondo Bahgat, attivista selezionato per i diritti umani e fondatore dell'Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), la stessa ong con cui ha collaborato Zaki, il ragazzo era stato accusato per un post pubblicato nel 2020 e la sentenza non era soggetta ad appello .

Dopo la condanna di ieri Reny Iskander, fidanzata di Patrick , aveva pubblicato una lettera per esprimere tutto l'affetto e la vicinanza al compagno , fresco di laurea (a distanza) all'Università di Bologna, nel giorno dell'anniversario del loro quarto anno assieme che cadeva proprio all'indomani della condanna.

La dichiarazione della ragazza era diventata subito virale ed era stata condivisa da Rita Monticelli, docente di Zaki e consigliera comunale del Pd.

"Patrick amore mio, buon anniversario, oggi compiamo il nostro quarto anno insieme. Anni passati con alti e bassi, non so come. Anni di amore, calore e incessante donazione reciproca. Mi emoziono all’idea di una vita con te, con tutte le sue esperienze, i momenti belli e quelli brutti. Arriverà il momento del nostro matrimonio e sarà più bello di come lo abbiamo sognato. Celebreremo il nostro amore, sfideremo il destino che è stato così ostinato con noi, e vinceremo. Io sono con te e tutto il mondo è dalla tua parte, come pure lo sono i docenti dell’Università, i colleghi, i compagni di corso, gli amici e le persone che in tutto il mondo ti vogliono bene, soprattutto in piazza Maggiore (a Bologna, ndR), tutti sono al tuo fianco. Sii sereno e stai bene, non sei solo. Ti amo", aveva scritto Reny, prima che arrivasse la grazia.