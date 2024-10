Sorpresa, Cagliari è la capitale del turismo! Il sito del Comune preso d'assalto da migliaia di stranieri, al settimo cielo per l'indimenticabile Ferragosto trascorso nel capoluogo sardo. «Era dai tempi del Sahara-Tour che non mi godevo un deserto così mozzafiato», il commento entusiasta di un tedesco. Gli fa eco un norvegese: «Quanta poesia in quelle saracinesche abbassate...Comunicano un senso di solitudine, di abbandono...Per noi scandinavi è il massimo! Torneremo!»