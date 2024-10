Una location del tutto singolare per celebrare il giorno più importante della loro vita: il matrimonio di Michele e Ilary, due giovani di Montoro, in provincia di Avellino, è diventato presto virale.

Il motivo? La giovane coppia è convolata a nozze al Mc Donald's presso l'autostazione di Avellino. La scelta, hanno spiegato molto semplicemente i due coniugi, "perché siamo poveri".

Il video è stato condiviso dalla pagina Facebook "Ci vuole Costanza", e mostra la coppia che si aggira felice fra i tavoli dopo che al termine dei festeggiamenti con gli amici sono stati distribuiti gadget del fast food al posto delle bomboniere.

Nonostante lo scalpore suscitato, non è la prima volta che succede. Il sindaco di Montoro, Salvatore Carratù, ha commentato la reazione degli utenti con meraviglia, raccontando inoltre un particolare: "Mi sono informato dopo aver letto la notizia sui siti on line e mi è stato riferito che la coppia ha poi riunito familiari e amici in un ristorante".