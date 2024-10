Isolamento. Rayanair lascia la Sardegna? Sembrerebbe di si. I dipendenti della compagnia avrebbero già ricevuto la lettera di trasferimento e se così fosse sarebbero i soli a poter volare ancora. Sardi sempre più soli, Turismo sempre più a fondo.

Collegamenti interni 1. Oltrepassare il mare è più difficile, e viaggiare tra i confini dell’isola è più facile? Sembrerebbe di no. Il capo stazione fischia e c’è chi annuncia il treno che dovrebbe fare più in fretta la sua corsa. Dovrebbe. In realtà c’è ancora da attendere perché la rete ferroviaria esistente non consente ai nuovi treni di tenere i curva la velocità massima di 180 chilometri per cui sono stati progettati perché, ha dichiarato l’assessore Deiana, “mentre si concludevano le procedure di acquisto si sarebbe potuto provvedere ad avviare i lavori sulle reti ferroviarie, ma non è stato fatto”. Per ora accontentiamoci di scendere dal treno solo qualche minuto prima.

Collegamenti interni 2. Meno male che non tutti viaggiano in treno e per fortuna ci sono le strade. Tutto procede bene? Mah! Qualcuno sospetta che nel nuovo progetto che dovrebbe rendere più umana e soprattutto meno “mortale” la Sassari – Olbia “qualcosa di strano ci sia”. L’inchiesta aperta su un’impresa catanese e i titoli sui giornali dove si parlava di “ombra della mafia” non ci rassicurano sul futuro immediato ma ci fanno tornare alla mente cose già viste.

A proposito: qualcuno ricorda di aver percorso almeno una volta nella vita la 131 senza che ci fosse un cantiere aperto?