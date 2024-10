Le belle notizie affidate ai social, come in questo caso, è avvenuto per il video pubblicato dalla Clinica Veterinaria di San Giuseppe, a Pirri, in via Vesalio: "Nuovo salvataggio, 10 giorni fa sono arrivate in clinica 3 civette portate dai pompieri, erano chiuse dentro un sacchetto e gettate nell’immondezza, le abbiamo curate, alimentate e finalmente rimesse in libertà. Hanno preso il volo nella zona del parco di Gutturu Mannu...buona vita”.

L’episodio era avvenuto a Sestu, nei pressi del cimitero, dove le tre bestiole erano state trovate e salvate dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari e affidate ai veterinari. I volatili erano stati trovati dentro un cestino dei rifiuti. Ora, finalmente, la loro vita prosegue.

