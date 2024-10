Dal 30 settembre al 31 gennaio 2025, per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana, la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni di Ozieri-Chilivani e Golfo Aranci. Per garantire la continuità del servizio Trenitalia ha previsto bus sostitutivi fra Ozieri Chilivani, Olbia Terranova e Golfo Aranci. I lavori proseguiranno poi nella tratta tra Olbia e Golfo Aranci dove la circolazione ferroviaria resterà interrotta fino al 31 maggio 2025.

"I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto - spiega Trenitalia - Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti".

I lavori programmati da Rfi hanno un valore complessivo di circa 49 milioni di euro finanziati anche con fondi Pnrr: sarà rinnovato il sistema ErtmS (European Rail Traffic Management System), lo stesso adottato sulle linee alta velocità e che garantirà una maggiore affidabilità dell'infrastruttura per un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio.

Oltre a prestazioni più elevate, l'Ertms permette anche un risparmio sui costi di gestione e manutenzione rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento. Parallelamente sarà effettuata la manutenzione straordinaria a ponti, sottovia, binari, deviatoi, marciapiedi, pensiline e un upgrade infrastrutturale propedeutici alla velocizzazione della linea ferroviaria.