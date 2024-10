“Si mette la parola fine ad una storia trentennale di una incompiuta. Mercoledì 18 settembre, infatti, l’Anas (soggetto attuatore per il Ministero delle Infrastrutture) consegnerà i lavori di completamento degli ultimi lotti della SS291, la 4 corsie Sassari-Alghero alla ditta appaltatrice”. Sono le parole dell’ex presidente del Consiglio regionale e coordinatore della Lega in Sardegna, Michele Pais, in merito ai lavori per la Sassari-Alghero che prenderanno il via il prossimo mercoledì.

“Cominciata alla fine degli anni '80, l’infrastruttura ha attraversato governi regionali di tutte le parti politiche, della Prima e della Seconda Repubblica, tanto da fare sembrare impossibile la ripresa dei lavori per la mole delle risorse necessarie e per vincoli burocratici che sembravano insuperabili – spiega Pais -

.Grazie, però, all'impulso impresso dal ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini e al reperimento delle risorse necessarie, oltre 240 milioni di euro, esattamente un anno fa veniva sbloccata definitivamente l’opera e si bandiva l’appalto, aggiudicato a dicembre 2023, alla ditta Aleandri Spa che, dopo l’iter burocratico di occupazione dei terreni, avvierà il cantiere e i lavori mercoledì 18 settembre”.

“Una soddisfazione senza precedenti quella di aver fattivamente contribuito, grazie al sostegno del Ministro Salvini, allo sblocco della realizzazione di una delle infrastrutture più importanti del territorio che sembrava impossibile, ma che oggi è realtà» conclude Michele Pais.