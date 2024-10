Lei ha studiato tanto, si è perfezionata ancor di più e il suo talento (ad appena 25 anni di età) le ha dato modo di andare avanti: “Sto ancora cercando di mettere insieme i pensieri e le emozioni vissute ieri e che ancora sto provando, e non so se riuscirò a formulare bene le frasi e con le giuste parole – dice Lavinia Viscuso - ho vinto nella categoria rapper nella finale Nazionale del Tour Music Fest e rappresenterò l'Italia nella stessa categoria alla finale Europea che si terrà a dicembre, a Roma, dove porterò il mio brano inedito davanti ad una grande giuria di esperti e grandi artisti, nella quale il presidente sarà il grande Maestro Giulio Rapetti in arte Mogol.

Non so cosa dire - prosegue la giovanissima artista - sarà un'emozione fortissima ed un onore rappresentare l'Italia nella mia categoria, mi impegnerò al massimo per farlo al meglio, sempre con la testa e il cuore rivolti verso l'apprendimento e il tentare sempre di migliorarmi, con la voglia di esternare ciò che ho dentro ed esprimermi per ciò che sono. Ringrazio di cuore - aggiunge Lavinia - ancora una volta il Tour Music Fest per questa bellissima esperienza ed opportunità, e soprattutto per l'organizzazione impeccabile e l'attenzione rivolta a tutti i partecipanti, grazie di cuore a tutto lo staff.

Ringrazio la giuria di professionisti per la fiducia e l'avermi permesso di continuare questo meraviglioso percorso, come ho scritto prima è un grandissimo onore e ancora sono emozionatissima.

Ieri è stata una giornata lunga e piena, è stato bellissimo poter ascoltare tanti Artisti portare il proprio mondo sul palco e in maniera così sincera, e ci tengo con tutto il cuore a fare i complimenti a tutti i miei compagni di categoria per le loro parole e i loro pezzi, sono felice di aver condiviso il palco e l'esperienza con voi.

Grazie di cuore Raffaele Simoni per l'immenso aiuto che mi dai nelle registrazioni e nella produzione delle musiche per i miei pezzi, così come ringrazio Alberto Locci, Alessandro Atzori e Francesco Congia per aiutarmi negli arrangiamenti e anche loro nelle musiche, grazie di cuore ragazzi. Grazie a tutte le persone che mi sostengono, grazie per il vostro affetto, per me significa tanto. Adesso - conclude emozionata Lavinia - mi concentrerò e mi impegnerò al massimo per la finale Europea, avrò bisogno di tutto il vostro sostegno, non vedo l'ora di farvi sentire il brano. Un abbraccio a tutti Voi”.

La Kermesse

Tra 20mila partecipanti iniziali sono stati 21 i rappers selezionati per la finale nazionale, il vincitore della categoria passerà di diritto alla Finale Europea, in cui saranno presenti anche artisti provenienti da altri Paesi e docenti della Berklee College of Music di Boston, e dove una giuria di professionisti di alto calibro, nella quale Mogol sarà il presidente, assegnerà i premi in palio: "Non so come andrà e non so se il mio percorso continuerà anche alla finale Europea - ammette Lavinia - ma ce la metterò tutta e mi impegnerò al massimo, ma sono comunque felicissima di essere arrivata alla Finale Nazionale, e soprattutto ci tengo a ringraziare tantissimo il Tour Music Fest per l'esperienza, e perché permette ad ogni artista di poter essere se stesso ed esprimersi liberamente senza alcun tipo di imposizione, cosa non sempre concessa e mai scontata".