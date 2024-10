L’autunno inizia in tutta Italia con temperature miti e temperature in aumento, date dall’alta pressione. La giornata di oggi, sabato 21 settembre, sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, ma il cielo si potrà vedere più coperto o molto nuvoloso al Nordovest, poco nuvoloso, ma con locali intensi annuvolamenti sul resto delle regioni. Temperature in aumento con clima a tratti molto mite, caldo al Sud. Venti deboli variabili, e durante la notte arriverà il maltempo sulla Sardegna.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, sabato 21 settembre: cielo poco nuvoloso con aumento della copertura alta dal pomeriggio. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti orientali con locali rinforzi sulla costa meridionale e settentrionale. Mari poco mossi con moto ondoso in leggero aumento sul settore occidentale.

Previsioni per domani, domenica 22 settembre: cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati. Attenuazione dei fenomeni in serata. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti deboli dai quadranti orientali alla variabilità nella seconda parte della giornata. Mari prevalentemente mossi.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso; precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli nel corso di lunedì. Le temperature tenderanno ad un aumento lunedì e ad un calo il giorno seguente. I venti soffieranno deboli dai quadranti occidentali. I mari saranno prevalentemente mossi.