Nel 2015 l'Italia e l'Europa ricorderanno il Centenario della “Grande Guerra”, un conflitto caratterizzato da decine di milioni di morti. In mezzo a quella carneficina senza senso, ci fu anche chi volontariamente mise se stesso, la sua buona volontà, il suo spirito organizzativo, la sua capacità di simpatia umana al servizio della vita e della sopravvivenza. E si inventò l'American Field Service, un’organizzazione di ambulanzieri e barellieri volontari per soccorrere i feriti della prima guerra mondiale.

Il volontariato, lo spirito di solidarietà internazionale, il coraggio della gioventù e il valore del dialogo interculturale rappresentano, a 100 anni di distanza, la preziosa eredità degli ambulanzieri, portata avanti oggi dai volontari di Intercultura, che ne è la rappresentante e la continuatrice in Italia.

L’associazione quest’anno celebra il Centenario dell’AFS con un ricco calendario di manifestazioni pubbliche in tutta Italia. Il Centro Locale AFS Intercultura di Cagliari celebrerà l’evento dall’8 al 15 aprile 2015 presso la Mediateca del Mediterraneo di Cagliari, sita in Via Mameli n.164. Sarà esposta una mostra itinerante e proiettato un video, con immagini e testimonianze della prima e della seconda guerra mondiale. Oltre ai volontari saranno coinvolti anche i ragazzi che partiranno quest'anno 2015-16 per un programma annuale, i ragazzi stranieri ospitati nel territorio provinciale e le loro famiglie.

L’inaugurazione è prevista per le 16.30 di mercoledì 8 Aprile: prenderanno parola varie figure di spicco, tra cui il Sindaco di Cagliari, un esponente della Regione Sardegna, l’antropologo e scrittore Prof.r B.Bandinu. e la Prof.ssa di Lettere G. Caltagirone dell'Ateneo di Cagliari. Saranno ospiti dell'evento gli allievi della Scuola didattica musicale Pianissimo della Prof.ssa Sandra Ruggeri, e dopo le 20:30 seguirà una “serata interculturale”.

Durante la manifestazione sarà presentato, dalla Presidente dell'Associazione Regionale Sarda Intercultura, Teresa Airi, il libro "Dove sta la frontiera. Dalle ambulanze di guerra agli scambi interculturali" edito da Hoepli, a cura di Stefania Chinzari e Roberto Ruffino.

Per tutta la settimana, sono previste attività di mattina di sera dalle 9.00 alle 20 per tutti gli interessati, per parlare di pace, interculturalità e volontariato, partendo dalle origini dell’AFS fino ai giorni nostri. Insieme ai volontari, ad accogliere i curiosi esponendo la mostra saranno gli alunni dell'Istituto Superiore Da Vinci - Besta. Quest'ultimo infatti ha stretto una fruttuosa collaborazione con il centro locale di Cagliari per una sempre maggiore internazionalizzazione della scuola, partendo dall'educazione interculturale. Per questo motivo presenzierà il Dirigente R.Rossi, gli alunni volontariamente dedicatisi alla presentazione della mostra, nonché le classi che hanno partecipato ad uno scambio di classe con un Liceo Polacco.