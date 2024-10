Si terrà venerdì 25 febbraio, alle ore 11, nello spazio "Officine" di Sa Manifattura a Cagliari, la presentazione di “On the Move”, il progetto ideato e promosso dall'associazione culturale Cherimus e finanziato dalla legge 19/96 della RAS, che ha l'obbiettivo di potenziare le competenze artistiche e tecniche dei giovani Libanesi di Hammana, Hermel e Saida.



Il 26 marzo prossimo il team italiano, composto da Matteo Rubbi di Cherimus, Sara Deidda di Terra de Punt e Luca Cheri del Museo Nivola, approderà in Libano per il primo incontro di co-progettazione e per partecipare alle tavole rotonde di coordinamento, con l’associazione libanese Hammana Artist House.

Per il team italiano si tratterà di quattro giorni dedicati alla conoscenza reciproca e alla visita di Hammana, dove risiede la sede dell’associazione, e delle residenze d’artista, nonché la prima tappa della tournée teatrale, per proseguire con le successive tappe di Saida ed Hermel. Saida si trova 30 chilometri a Sud di Beirut ed ospita pochissime attività culturali e spazi dedicati all’arte a fronte di una relativa abbondanza di attività commerciali e ristorative.

Qui il progetto “On the Move” collaborerà con l’associazione locale "Nohya Alard" che opera con le famiglie per favorire occasioni di crescita culturale ed educativa per i minori. L’ultima tappa sarà il villaggio di Hermel, nel nord del paese al confine con la Siria, governata dagli Hezbollah e con una situazione molto simile a quella di Saida.

Qui le attività del progetto interagiranno con quelle della scuola “Esprit Libres” del partner "Centre Sport et Culture" che lavora ogni giorno per proporre occasioni educative culturali di qualità per i giovani.

Successivamente agli incontri ci si confronterà su come strutturare le attività di workshop con la comunità, su come realizzare e documentare degli spettacoli finali, nonché su come organizzare la tournée (sia negli spostamenti che nella messa in scena) in termini di efficienza energetica e sostenibilità, grazie anche alla pluriennale esperienza nell'organizzazione di eventi multidisciplinari del Museo Nivola e all’esperienza tecnica e di divulgazione degli eventi di Terra di Punt.



Tutte le attività previste dal progetto verranno seguite e promosse sin dall’inizio anche in Sardegna, grazie al coinvolgimento del Teatro di Sardegna, dell'Istituto Comprensivo F. Meloni di Domusnovas e dei comuni di Sarule, Musei e Tratalias. Nell'isola inoltre si chiuderà il progetto grazie ad una serie di eventi, organizzati il prossimo autunno, in collaborazione al partner Elda Mazzocchi Scarzella.