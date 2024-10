Don Backy ha scritto alcune delle pagine più belle della musica italiana, con brani che sono entrati a far parte della storia e della memoria collettiva: “Casa bianca”, “L’immensità” e “Pregherò”, portata al successo da Adriano Celentano, diventata una delle canzoni più conosciute del suo repertorio. Attraversa il mondo dell’arte anche nelle vesti di pittore e come attore vive una fase particolarmente intensa negli anni settanta quando recita, ad esempio, nel film di Lizzani “Barbagia”, ambientato nell’isola ai tempi dei sequestri di persona.

Dave Ruda è un artista di razza, vive ad Alghero e grazie alla sua partecipazione nel programma The Voice è riuscito a conquistare una fetta di pubblico che ha potuto misurarne il valore. La sua “immersione” nella musica vanta parecchi anni di esperienza, con collaborazioni prestigiose all’attivo (Ian Paice, batterista dei Deep Purple, Andrea Braido, chitarrista di Mina e Vasco Rossi e Pino Scotto per citarne alcuni), e numerose esibizioni sui palcoscenici dell’isola e non solo.

Due personalità tanto diverse quanto riunite dalla comune passione per la musica, si sono ritrovate nella rivisitazione dello storico brano “L’immensità”, scritta da Don Backy in coppia con Mogol e portata al Festival di Sanremo 1967. La canzone è stata incisa, negli anni, anche da Mina, Jhonny Dorelli, Milva, Gianna Nannini, i Negramaro e più recentemente da Francesco Renga, Il Volo e Gigi D’Alessio.

Dave Ruda duetta con l’interprete originale “L’immensità”, riproposta in chiave moderna, con un arrangiamento rock elettronico che si sposa perfettamente sia con la voce grintosa del cantante algherese che con quella senza tempo di Don Backy.

Il singolo è stato prodotto e mixato da Gabriele Oggiano nel D.G.M. Studio di Badesi, mentre Jacopo Pinna si ha curato il mastering negli A.C. Studios di Los Angeles.

“L’immensità”, già disponibile su tutti i digital store, anticipa l’uscita a maggio dell’album di Dave Ruda che conterrà anche i due singoli precedentemente pubblicati “L’amore esplode” e “Simili e diversi”.

Alghero – Fertilia segna la tappa d’esordio del tour 2017 del cantante, fissata in calendario per il 25 aprile.