A poco più di un mese e mezzo dalla sua partecipazione a The Voice, è uscito il nuovo singolo del 33enne algherese Dave Ruda.

Il brano si intitola "L'amore esplode" ed è stato scritto da Gabriele Oggiano e Fabio Vaccaro. Lo stesso Oggiano ha curato la produzione e gli arrangiamenti insieme a Iacopo Pinna, che vanta grandi premi tra cui un disco di Platino con la vincitrice di Amici 2014 Deborah Iurato. I musicisti che hanno dato vita al brano sono Federico Fresi alle chitarre, Giordano Colombo alla batteria e Andrea Torresani al basso (questi 2 musicisti del grande Franco Battiato). Al mixaggio invece ci ha pensato Marco Barusso, che ha lavorato per diversi big della musica, per citarne alcuni: Laura Pausini, Adriano Celentano, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Lacuna Coil, Modà (con i quali ha vinto un multiplatino), e i nostrani Tazenda.

Il mastering è stato affidato invece a Giovanni Versari, anche lui grandissimo nome del panorama musicale italiano, che ha vinto il Grammy con la band reduce, proprio in questi giorni, da ben 6 date sold out a Milano: i Muse.

"L'amore esplode", disponibile su tutti gli store online, è entrato nella classifica pop di ITunes e, a poche ore dalla sua uscita, ha raggiunto buoni risultati piazzandosi nella top 100.

Sono invece in fase di ultimazione le riprese del videoclip abbinato al brano, girato interamente nel territorio algherese e realizzato grazie al patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Meta, per la regia di Gianpaolo Stangoni e la direzione artistica di Maurizio Pulina, che è anche l'attore principale; l'uscita ufficiale è prevista per la prima settimana di giugno.

"L'amore esplode" è stata presentata al pubblico sabato 14 maggio allo Spazio Fiera di Cagliari, nell'ambito della Festa dell'Europa 2016, dove Dave ha avuto l'occasione di dividere il palco con artisti importanti della musica italiana (Noemi, Rocco Hunt, Luca Dirisio, Renzo Rubino), e verrà portata in giro in una serie di concerti che partiranno da Mores (SS) l'11 giugno e toccheranno anche Sorso (SS), Arzachena (OT), Pattada (SS) e Santa Teresa di Gallura (OT). Le date sono in continuo aggiornamento, per consultarle basta andare nella pagina Facebook ufficiale di Dave Ruda.