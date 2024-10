Non sembra vero: nel 2013, è emergenza ladri di biciclette!!!

Ma lo sapete che, in fin dei conti, è una gran bella notizia??

Significa che il più ecologico, il più sano, nonché il più rapido mezzo di locomozione per chi si muove in città è ridiventato oggetto di attrazione per le masse povere??

Qui bisogna festeggiare, ragazzi!

Vediamoci domenica, facciamola tutti insieme quella erta salita che porta a Villasimius.

E quando scenderemo a rifocillarci, giammai attaccarla al palo con la catena! Così qualcuno ce la ruberà

E si godrà le stesse vibrazioni-uniche, inimitabili, irripetibili- che solo la bicicletta sa dare.