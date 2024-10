Tutti lo conoscevano, lo stimavano come un padre, un fratello, un amico sincero, con quel viso buono e sempre sorridente.

Per tanti anni è stato “l'angelo custode” del Palazzetto dello Sport di via Rockefeller a Cagliari: se ne andato all'età di 72 anni Giovanni Maria Palla, conosciuto come "Gianni", che dal cupolone cagliaritano ha rappresentato una veste emblematica di consigliere, amico dei tanti giocatori di basket e volley, allenatori, dirigenti e giornalisti negli anni d’oro della pallacanestro del Capoluogo.

A ricordarlo, anche il quotidiano on line “L’Unione Sarda” di oggi, su un pezzo firmato da Alberto Garau.

Nella foto piccola, in alto, un’immagine di Gianni tratta da il playmaker.it)