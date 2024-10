Carla Denule è una delle nostre interpreti più carismatiche. La sua voce sigilla, nei brani che modella, sfumature che danno colore e suggestione ad un repertorio che spazia tra i generi consumati con rara intensità emotiva.

Tra i solchi discografici che catturano una parte del suo vissuto artistico, si leggono i titoli delle canzoni che ha sempre saputo “indossare” con eleganza, misura, talento ed espressività ma è soprattutto nelle esibizioni dal vivo che la cantante di Oschiri non ha rivali.

Mercoledì 22 febbraio Carla Denule sarà protagonista dell’Italian Festival in Thailand, evento di alto livello internazionale che si svolge a Bangkok e che annovera in cartellone anche il jazzista Paolo Fresu.

Il prestigioso palcoscenico ospita espressioni musicali provenienti da tutto il mondo e la cantante sarda ha scelto di rappresentare, accompagnata al pianoforte dal raffinato talento di Manuel Rossi Cabizza, uno spaccato del patrimonio musicale e culturale della Sardegna.

Non è la prima volta che la Denule, tra i punti di forza della R&G Musica di Olbia, conquista l’attenzione di un pubblico che ne ha riconosciuto le doti anche oltre mare, a cominciare al Gala di presentazione della Fiera Internazionale del libro che si è tenuto a Cuba nel 2003 alle manifestazioni che hanno inaugurato nel 2006 le Olimpiadi di Torino, ai recital applauditissimi in Russia e Africa e nei numerosi teatri della Penisola e in Europa dove ha saputo portare uno stile inedito che poggia sulla tradizione ma con una chiave straordinariamente innovativa.

Eugenio Finardi, innamorato della voce di Carla e del suo modo di dare forma alle emozioni, ha sancito la collaborazione avviata da tempo, “ospitandola” in una sua recente produzione discografica.

Il percorso artistico della cantante rileva il suo costante impegno nella diffusione e valorizzazione della lingua sarda, che frequenta da sempre e di cui si fa veicolo oltre alla duttilità con cui ha voluto ampliare le modalità di espressione, prestando la voce ad altri generi e stili musicali, attingendo da un repertorio internazionale e avvalendosi di collaborazioni importanti con musicisti di varia estrazione musicale.