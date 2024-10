Gentile Redazione,

ricordate Padre Tonino, il sacerdote che balzò agli onori della cronaca per aver zittitto Grillo in un comizio pubblico (atto che poi gli costò un bel trasferimento in una sede remota)? Qualche ora fa, con grande stupore mentre gustavo un buon caffè in un bar di Alghero, lo rivedo (a distanza di due anni)!!!

Sarà un caso, ma domenica si vota...insomma una visita elettorale dato che era in compagnia del suo pupillo - il giovane candidato Bamonti - al quale sarà venuto a tirare la volata (così come fece nelle passate elezioni cittadine, garantendogli il primato a sorpresa nella lista UDC).

Questa volta Grillo ha saltato la tappa Alghero (ha preferito Porta a Porta di Vespa), ma Padre Tonino sembra aver risposto presente per dare indicazioni di voto.