Altra giornata di incendi in Sardegna: sono 15 quelli scoppiati oggi, quattro dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale.

Questa mattina nelle campagne di Escalaplano, in località "Bruncu Sa Matta Mannu", è intervenuto un elicottero leggero (Écureuil AS350) proveniente dalla base elicotteri del Corpo Forestale di Villasalto. Le operazioni sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale del posto. Sono intervenute per lo spegnimento a terra due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Isili ed Escalaplano, una squadra di volontari di Isili protezione civile Sarcidano. Le operazioni di spegnimento con il mezzo aereo si sono chiuse rapidamente, grazie al risolutivo intervento del mezzo aereo e degli uomini a terra.

Fiamme anche a Laconi, in località "Canali Margiane ", con lo spegnimento coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Laconi, coadiuvato dal personale dell’elicottero (AB412) decollato dalla base di Sorgono e dall'elicottero pesante Super Puma decollato dalla base elicotteri di Fenosu. Per lo spegnimento a terra sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas di Nurallao e Laconi e i volontari della protezione civile di Laconi.

Incendio anche a Ghilarza, in località "Ena Trasino", con le operazioni di spegnimento coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Ghilarza, coadiuvato dal personale dell'elicottero leggero (Écureuil AS 350) decollato dalla base di Farcana. Al fine di contenere le fiamme in rapido sviluppo, la Soup (Linea di spegnimento del Corpo Forestale) ha disposto l'invio di un Canadair decollato dall'aeroporto di Olbia. Per lo spegnimento a terra è intervenuto il personale del GAUF di Oristano, inoltre sono intervenute due squadre dell'Agenzia Forestas provenienti da Abbasanta, Paulilatino e Sedilo, i Vigili del Fuoco di Abbasanta, tre squadre di Barracelli provenienti da Abbasanta, Paulilatino e Norbello e i volontari del Soccorso Sardegna centrale.





Un elicottero leggero è decollato da Anela, infine, per la bonifica di alcuni punti di difficile raggiungimento vista le asperità dell'area percorsa dalle fiamme dell' incendio sviluppatosi lo scorso 11 agosto nelle campagne di Codrongianos, in località "Melas". Sul posto, ha coordinato le operazioni di spegnimento e bonifica il personale della Stazione Forestale di Ploaghe, collaborato dal personale della Stazione Forestale di Sassari, inoltre per lo spegnimento a terra sono intervenute tre squadre dell'Agenzia Forestas di Nulvi, Castelsardo e Ploaghe.