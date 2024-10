La Sardegna continua a bruciare. Nel giorno in cui sull'Isola si sono superati i 43 gradi, non sono mancati gli incendi: quindici occorsi sul territorio regionale, per sette dei quali si è reso necessario anche l'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale:

- incendio nell'agro del Comune di Mores in località “Funtana Pedras frittas - Bena Irde”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ozieri, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Anela. Sono intervenute: due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Ozieri-Benamajore e Ardara, una squadra della Compagnia barracellare di Ittireddu e due squadre di volontari delle associazioni di Ozieri - L.A.V.OZ e di Mores - SOGIT. L’incendio ha percorso una superficie di circa 3 ettari di pascoli nudi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 12:30;

- incendio nell'agro del Comune di Senorbì in località “Bruncu Nuregumini”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Senorbì, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sono intervenute: una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Senorbì - centro urbano e una squadra di volontari dell'associazione di Senorbì-Sant'Isidoro. L’incendio ha percorso una superficie di circa 4-5 ettari di cannetto, eucalpteto radente, oliveti, agrumeti, vigneti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15:50;

- incendio nell'agro del Comune di Siligo, in località “Sa pala attu areste”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Thiesi, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Anela. Sono intervenute: una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Thiesi-Padru, una squadra della Compagnia barracellare di Bonnanaro e una squadra dei VVF di Sassari. L’incendio ha percorso una superficie di circa 0,5 ettari di Bosco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14:35;

- incendio nell'agro del Comune di Guspini località “Pratzidus”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Guspini, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Marganai e Fenosu e dal personale a bordo del Super Puma decollato da Fenosu. E' intervenuto il personale del GAUF CFVA di Cagliari e della stazione forestale di Villacidro. Sono intervenute; due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Guspini - Centro urbano e Guspini - Montevecchio e da una squadra di volontari dell'associazione di Guspini - Gentilis. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:30:

- incendio nell'agro del Comune di Santa Giusta in località “S.S. Carlo Felice”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Marrubiu, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del Sorgono e del Super Puma proveniente da Fenosu E' intervenuto il personale dalla Stazione Forestale di Oristano. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Santa Giusta e una squadra dei VVF di Oristano. Le operazioni di spegnimento si sono ancora in corso;

- incendio nell'agro del Comune di Mandas, in località “Case mitza melas”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Senorbì, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sono intervenute; una squadra dell’Agenzia Forestas del cantierew di Senorbì - centro urbano e una squadra dei VVF di Mandas. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso;

- incendio nell'agro del Comune di Villanovafranca, in località “Su forraxi”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Barumini, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del Fenosu. Sono intervenute una squadra di volontari dell'associazione di Villanovafranca - Prociv. Le operazioni di spegnimento si sono ancora in corso.