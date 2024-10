La mamma, incinta di 4 mesi, sembra stia meglio, mentre le condizioni del papà restano gravi. I genitori del piccolo Andrea Mirabile, morto a 6 anni mentre era con loro in vacanza a Sharm El Sheik, sono stati portati al Policlinico di Palermo per essere curati dalla brutta intossicazione alimentare che al bimbo non ha lasciato scampo.

I tre si erano sono sentiti male venerdì scorso e sono stati in un primo momento curati dalla guardia medica vicino al resort in cui alloggiavano. Andrea e il papà sono però peggiorati e, quando sabato sono arrivati in ospedale, per il piccolo non c'era più nulla da fare. La salma di Andrea, sulla quale è stata effettuata l'autopsia, arriverà oggi a Palermo.

Come riporta Adnkronos, la magistratura egiziana ha aperto un'inchiesta per cercare di capire cosa abbia ucciso il piccolo in sole 36 ore. L'ipotesi è che a causare la morte del bambino e il malore del padre sia stata qualcosa che hanno bevuto o mangiato. All'interno del resort però, perché, secondo quanto raccontato dalla donna, avrebbero sempre mangiato e bevuto solo lì.

Ci vorranno uno o due mesi prima che si conoscano i risultati dell’autopsia sul corpo di Andrea. Molto probabile che la famiglia cerchi di fare altri esami appena la salma sarà tornata in Italia.