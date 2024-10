Il mondo dei fringe benefit ha conosciuto una trasformazione significativa negli ultimi anni, spostandosi da vantaggi standard e fisici verso soluzioni digitali, flessibili e personalizzate. In prima linea in questa evoluzione c'è Amilon attraverso il suo GiftCardStore, un e-commerce multibrand che consente alle aziende di fornire ai propri lavoratori un'ampia selezione di gift card e buoni.

Sfide normative e soluzioni innovative

A seguito delle modifiche introdotte dalla nuova Legge di Bilancio, le aziende si sono trovate di fronte a nuove sfide normative riguardanti i fringe benefit. Con l'aumento delle soglie esentasse, infatti, le imprese devono navigare un contesto più complesso, rendendo la gestione dei benefit più articolata. GiftCardStore di Amilon si propone come una soluzione pratica per semplificare la distribuzione dei fringe benefit, permettendo un rapido adattamento alle nuove normative e valorizzando i vantaggi per i dipendenti.

Personalizzazione e versatilità: la chiave del successo

Lo scorso anno, le card multi-brand a marchio Amilon come Idea Shopping e Christmas Card hanno riscosso grande successo, offrendo personalizzazione già dall'acquisto e garantendo ai dipendenti la libertà di scegliere come spendere i propri benefit. Questa flessibilità segna un precedente importante nella personalizzazione dei fringe benefit, con un'ampia gamma di opzioni che vanno dall'elettronica ai buoni spesa, rispecchiando una crescente richiesta di adattabilità e personalizzazione da parte dei dipendenti.

L'evoluzione dei vantaggi aziendali: da tangibili a digitali

L'innovazione portata da Amilon nel settore delle gift card aziendali soddisfa in pieno le richieste di efficienza e sicurezza del mercato: per questo l’e-commerce GiftCardStore è diventato un punto di riferimento nel settore.

Nel 2023, infatti, GiftCardStore ha più che raddoppiato il suo fatturato, segnando un incremento notevole anche nei primi mesi del 2024. Questa crescita esponenziale evidenzia come lo strumento risponda efficacemente alle esigenze delle aziende, soprattutto in periodi cruciali come la fine dell'anno, dimostrando un cambiamento nelle preferenze dei benefit aziendali e l'importanza crescente della digitalizzazione in questo ambito.

Innovazione e visione: fondamenta dell'eccellenza di Amilon

L'esperienza di Amilon con GiftCardStore dimostra l'importanza dell'adattabilità nel mercato dei fringe benefit. Grazie all'analisi dei dati sui comportamenti dei dipendenti, che forniscono insight preziosi per ottimizzare le strategie di welfare aziendale, l’azienda ha posto le basi per un futuro dove tecnologia e personalizzazione sono centrali. Con una visione chiara e un impegno costante, Amilon è pronta a dare soluzioni sempre all’avanguardia e, quindi, a sfruttare le opportunità di un mercato in espansione.

Prospettive future: tra sfide e innovazione

Guardando al futuro, tutte le aziende dovranno continuare a innovare, offrendo soluzioni su misura, ma dovranno anche porre particolare cura alla sicurezza dei dati. Sia nel campo della sicurezza, sia in tutti i campi tecnologici, il gap di competenze nel mercato del lavoro rappresenta un'ulteriore sfida per ogni azienda, sottolineando la necessità di strategie innovative per attrarre e formare talenti.

In questo scenario, ancora una volta gli incentivi digitali si confermano essenziali per mantenere le aziende competitive e migliorare il benessere dei dipendenti.

GiftCardStore del gruppo Amilon: avanguardia nel welfare digitale

L'ampliamento dell'offerta del portale e-commerce per le aziende, con nuove gift card multibrand e servizi diversificati, evidenzia l'impegno di Amilon a soddisfare le esigenze aziendali in evoluzione. La sua capacità di anticipare le tendenze del mercato la rende un riferimento nel settore del welfare aziendale, dimostrando che la digitalizzazione dei fringe benefit è non solo vantaggiosa ma necessaria per le aziende che vogliono restare al passo con un mercato del lavoro in rapida evoluzione.

