Anno nuovo, nuove possibilità, le novità si fanno avanti una dietro l’altra e si gestiscono, si sceglie quali accogliere e quali no, alcune sono vantaggiose altre meno, ma l’importante è che ci siano!!!

si accantonano vecchi ricordi materiali e se ne rispolverano altri che ora potrebbero servire. L’inverno è un po’ così, scegliere cosa tenere e cosa lasciare andare.

Riordinando ho trovato un foglio, dove avevo trascritto una frase particolarmente significativa per me all'epoca (10 anni fa) e altrettanto significativa e preziosa per me ora…

ero solita scrivere le frasi che mi colpivano mentre studiavo, spesso le attaccavo alla parete della stanza, le leggevo e rileggevo ed oggi mi fa piacere averla ritrovata, anche perché credo che ogni cosa assuma un significato diverso quando viene collocata in un tempo diverso…

un po' come quando si rilegge un libro, o si rivede un film, si colgono particolari non colti prima, questo accade anche quando si rivedono le foto e... con i ricordi!!!

… tutto assume un valore particolarmente nuovo.

La memoria fa il suo lavoro, tende a rimuovere ciò che è doloroso per lasciar spazio a ciò che di buono abbiamo appreso per noi stessi e si va avanti.

Dico sempre che il tempo non va lasciato scorrere, ma va vissuto, che dobbiamo essere protagonisti attivi della nostra storia e non spettatori passivi.

è vero, il tempo è la miglior cura per tutti i mali, ma se non ci operiamo su di esso il vissuto rimane lì ad aspettare che qualche altro evento lo risvegli ed è allora che quel ricordo non può che assumere il vecchio significato.

Se ci adoperiamo con il tempo, lo coinvolgiamo e lo facciamo diventare un nostro alleato una nostra risorsa, perché questo è, una risorsa preziosa, allora possiamo scrivere una nuova storia, che poggia su quello che abbiamo vissuto... e così una foto, un libro, un film ed un ricordo riemerso, assumono il nuovo significato che si sposa con il nostro nuovo essere che si è creato.

Allora vecchi malumori e vecchi rancori lasciano spazio ad un sorriso, ad una nuova consapevolezza, ad una accettazione di se stessi, ad una nuova maturità, ad un essere adulti consapevoli della nostra vita presente, passata e futura.

Cosi oggi quella vecchia frase mi aiuterà... in un modo diverso... in un modo nuovo!!!

Condivido con voi la frase che ho ritrovato, fatene buon uso, ognuno a proprio modo!!!

"Amore vero è quando, indipendentemente da ogni apparenza esterna, anche quando questa apparenza esterna può essere ripugnante, c'è qualcosa che attira, che fa fraternizzare e non respinge mai e non sprezza mai e non disprezza nessuna cosa vivente” Raniero Regni

Laura Pais - Psicologa Psicodiagnosta Counsellor