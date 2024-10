Torta de Menjar Blanc, con decorazione ispirata all'architettura gotica del palazzo Machin di Alghero.

Ingredienti:

Per il manjar blanc:

1 l di latte intero

100 g di amido di mais

200 g di zucchero

La scorza intera o grattugiata di un limone

Per la pasta violada:

250 g di semola rimacinata di grano duro

250 g di farina 00

50 g di zucchero

70 g di strutto

2 uova medie

Acqua q.b.

Procedimento:

Per il Menjar blanc :

miscelare in un pentolino lo zucchero con l'amido di mais. Versare a filo il latte freddo e amalgamare con una frusta sciogliendo per bene le polveri.

Aggiungere la scorza intera o grattugiata di un limone e cuocere a fuoco lieve mescolando il composto fino a che la crema non diventerà densa. Togliere dal fuoco e lasciar freddare completamente.

Per la pasta :

miscelare le farine in una ciotola , aggiungere lo zucchero, le uova e poca acqua creando un impasto sodo. Impastare a mano inserendo poco alla volta lo strutto e lavorare fino a rendere la pasta elastica. Avvolgerla nella pellicola per alimenti e lasciarla riposare in frigo per almeno 1 ora.

Stendere, infine, la pasta in due sfoglie sottili e tonde di circa 40 cm di diametro.

Con una delle sfoglie foderare una tortiera da 24 cm di diametro con i bordi alti 4/5 cm, rivestendola completamente. Versare il menjar blanc creando uno strato uniforme e spesso circa 3/4 cm. Coprire con la seconda sfoglia facendola aderire alla farcia. Sigillate i bordi e rifilate eliminando la pasta in eccesso. Chiudere il perimetro della torta creando un cordoncino con le dita o, in alternativa, ripiegando i bordi verso l'interno. Bucherellare la superficie del dolce con una forchetta, spennellare con poco albume d'uovo e spolverare di zucchero semolato.

Infornare a 180° per circa 45 minuti o comunque fino a completa doratura. Sfornare e servire fredda.